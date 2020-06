Pallotta non molla la Roma: “Sto cercando di fare il meglio per la squadra”

AS ROMA NOTIZIE – Pallotta non molla la Roma e scopre nuovi soci, titola l’edizione odierna de “Il Tempo” (F. Biafora). Il quotidiano racconta come il presidente non abbia intenzione di lasciare il club dopo nove anni di gestione.

E il tycoon di Boston è tornato a rilasciare brevi dichiarazioni ai microfoni del quotidiano: “La squadra è ancora gestita da me. Sto cercando di fare ciò che è meglio per la squadra“, le parole di Pallotta.

Con Friedkin ormai fuori dai giochi e con Starwood che vuole uscire definitivamente dall’investimento, il presidente della Roma è tornato subito a cercare nuovi soci che possano affiancarlo nella sua avventura alla guida del club capitolino. Tra gli investitori contattati c’è anche Joseph DaGrosa, ma per ora non c’è nulla di concreto o approfondito, afferma il quotidiano.

Fonte: Il Tempo