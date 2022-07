Calciomercato Roma, dall’Inghilterra: il Tottenham vuole dare l’assalto a Zaniolo

CALCIOMERCATO AS ROMA – Si torna di nuovo a parlare degli interessi intorno a Zaniolo in questo caldissimo (in tutti i sensi) calciomercato, ma stavolta l’interesse arriverebbe dalla Premier League.

Il Tottenham di Antonio Conte, secondo quanto riportato dalla stampa inglese, e in particolare da The Guardian, avrebbe puntato il calciatore della Roma, e sta cercando di vendere alcuni giocatori per poi avanzare l’offerta giusta ai giallorossi e strappare Zaniolo a Mourinho.

E’ stata anche pubblicata la lista dei giocatori che il Tottenham starebbe cercando di piazzare: Winks, Ndombele, Tanganga, Lo Celso, Gil, Doherty ed Emerson Royal. Se la squadra inglese riuscirà a piazzare buona parte di questi giocatori, proverà poi ad acquistare anche Zaniolo dopo gli arrivi di Perisic, Forster, Bissouma, Richarlison, Lenglet e Spence.