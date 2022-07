Calciomercato Roma, non solo Wijnaldum: il PSG offre anche Icardi, ma il giocatore vuole restare a Parigi

CALCIOMERCATO AS ROMA – Non è solo il nome di Georginio Wijnaldum del PSG a tenere banco in questi giorni di calciomercato. Secondo quanto riporta footmercato.net infatti, il PSG avrebbe proposto anche il cartellino di Mauro Icardi.

Il giocatore infatti è finito sulla lista degli indesiderati di Luis Campos, e la società starebbe cercando di piazzarlo altro.

Icardi, però, non vuole lasciare parigi e ha fatto sapere di non voler essere messo sul mercato, forte del contratto fino al 2024.