I Friedkin fanno all-in con Mou: in arrivo Wijnaldum e Senesi

AS ROMA NEWS – I Friedkin non si fermano. Sono già pronti a rilanciare. E a fare all-in sulla Roma di quest’anno, per puntare insieme a Mou su una squadra subito competitiva per il campionato.

Il colpo Dybala è solo l’inizio di un mercato che si preannuncia ancora ricco di sorprese, per l’allenatore portoghese e per i tifosi romanisti. Mou sa che non serve molto per rendere la sua Roma una squadra pronta a competere per i primissimi posti del campionato, e chiede altri due rinforzi.

I texani sono disposti ad accontentarlo. Il prossimo acquisto sarà il centrocampista, destinato a fare coppia con Matic in mezzo al campo. E con Frattesi ancora in stand-by, ora è sempre più vicino l’olandese Georgino Wijnaldum. Il mediano 31enne è finito nella lista degli esuberi del PSG ed è stato proposto ai Friedkin direttamente da Al Khelaifi insieme agli altri giocatori finiti sul mercato.

A quel punto i proprietari del club giallorosso hanno sottoposto l’elenco dei “prendibili” a Mourinho, che ha indicato Wijnaldum come rinforzo gradito. Il giocatore poi ieri ha acceso ulteriormente le voci su un suo imminente approdo alla Roma mettendo un “like” alla notizia di Dybala in giallorosso.

Il giocatore ha già dato l’ok al trasferimento alla corte di Mou e l’affare potrebbe chiudersi entro fine mese visti gli ottimi rapporti tra i due club per la questione Superlega (e non solo). Da definire la formula: prestito con o senza obbligo da 18 milioni. Va quindi trovata la quadra sulla ripartizione dello stipendio: la Roma vorrebbe pagarne solo il 40%.

Ma Tiago Pinto non si ferma e punterà a regalare anche un difensore di spessore a Mourinho: ieri è spuntato il nome di Natan, ma la Roma sta lavorando sulla pista Senesi, il giocatore che l’allenatore giallorosso reputa il più pronto tra quelli nel mirino del suo gm. Il Feyenoord per il momento spara alto, chiedendo 16 milioni per un giocatore che in scadenza 2023. La Roma infatti non ha intenzione di spenderne più di 10.

Fonti: Corriere dello Sport / La Repubblica / Leggo / Corriere della Sera