Cristante, c’è la Juve. Veretout al Marsiglia, offerte per Kumbulla e Ibanez

CALCIOMERCATO ROMA ULTIME NOTIZIE – Novità importanti anche sul mercato in uscita. Qualcosa comincia a muoversi, e nelle prossime ore sono attese novità.

Il giocatore più vicino a salutare sembra essere nuovamente Jordan Veretout: dalla Francia sostengono che il suo trasferimento al Marsiglia sia molto vicino. La Roma, in quel caso, dovrebbe acquistare due centrocampisti, e non più uno, per la mediana di Mourinho.

Ma occhio anche a Bryan Cristante, tornato a essere corteggiato dalla Juventus: nuovo sondaggio nelle ultime ore da parte dei bianconeri. Vedremo se succederà davvero qualcosa su questo fronte. Si è raffreddata parecchio invece la pista Monza per Villar: non c’è accordo su cifre e formule del trasferimento.

In attacco Carles Perez è molto vicino a trasferirsi al Celta Vigo in prestito, mentre sembra riaccendersi il mercato dei difensori: Kumbulla è di nuovo finito nel mirino di Juric e del Torino, mentre Ibanez piace a Newcastle e Milan, pronte a formulare offerte. La Roma chiede 20 milioni per il brasiliano.

Fonti: Corriere della Sera / Corriere dello Sport / Il Messaggero / La Repubblica