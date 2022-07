Il messaggio da Trigoria: “I soldi ci sono, vanno solo trovate le formule giuste per investirli”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il colpo Dybala ha sorpreso tutti, tifosi e non solo. Anche i giornali appaiono spiazzati dall’acquisto dei Friedkin, specie perchè arrivato in concomitanza con la mancata cessione di Zaniolo alla Juventus.

Un ribaltone rispetto agli scenari proposti dai quotidiani nelle scorse settimane. Ora la Roma non sembra avere intenzione di fermarsi alla Joya, ma punta a rinforzare ulteriormente la squadra prima dell’inizio del campionato.

Con i Friedkin di mezzo è consigliato non mettere paletti, scrive l’edizione odierna de La Repubblica (A. Di Carlo). E lo stesso quotidiano rivela quindi una frase filtrata a tal proposito da Trigoria, il quartier generale del club capitolino.

“I soldi ci sono, occorre solo trovare le formule corrette per investirli“, il messaggio che trapela dalla Roma. Da qui a fine agosto dunque è meglio evitare di dare altre notizie per scontate.

Fonte: La Repubblica