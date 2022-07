Darboe, l’infortunio è più grave del previsto: lesione del legamento crociato, dovrà operarsi nei prossimi giorni

NOTIZIE AS ROMA – Purtroppo l’infortunio di Ebrima Darboe, uscito per un problema al ginocchio nel corso della partita contro il Portimonense dopo uno scontro con Sapara, si è rivelato più grave del previsto.

Come riferisce in questi minuti Filippo Biafora de Il Tempo, c’è una lesione del legamento crociato del ginocchio destro e sarà necessario un intervento chirurgico per risolvere il problema.

L’intervento sarà effettuato nei prossimi giorni. Si prevede un lungo stop, di circa 6 mesi.