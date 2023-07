Calciomercato Roma, dall’Inghilterra: Mourinho chiama Greenwood

NOTIZIE AS ROMA – Continua la ricerca della Roma di un nuovo attaccante per rinforzare il reparto offensivo. Secondo il sito inglese del The Sun ci sarebbe stato un contatto tra José Mourinho e Mason Greenwood del Manchester United, per far arrivare l’attaccante nella capitale in prestito.

Il giocatore attualmente è ancora sospeso, dopo l’arresto nel 2022 e le accuse di tentato stupro e aggressione della sua ex fidanzata, cadute ufficialmente il 2 febbraio di quest’anno.

L’attaccante riterrebbe improbabile un nuovo inizio allo United, nonostante il supporto di Erik ten Hag e diversi compagni di squadra. Mourinho avrebbe quindi contattato il giocatore e il padre, consigliandogli di giocare a calcio per uscire dalla situazione attuale e che tutto si risolverà.

Su di lui ci sarebbero anche Juventus, Inter e Milan ma Greenwood ha un forte legame con Mourinho, dopo la scelta del portoghese di dargli una possibilità nel 2018 quando era alla guida del club inglese.

