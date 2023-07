Kamada ancora senza squadra, la Roma sta provando a inserirsi: la situazione

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Daichi Kamada è un profilo che non è ancora sparito dai radar della Roma. Anzi, il giapponese, liberatosi dall’Eintracht Francoforte a parametro zero, è un giocatore che piace parecchio sia a Mourinho che a Tiago Pinto.

Calciatore duttile, abile sia come trequartista, ma anche come intermedio di centrocampo e perfino seconda punta, Kamada è un’occasione ghiotta da cogliere al volo in un mercato che fatica a sbloccarsi e si muove tantissimo su prestiti e giocatori a scadenza.

La Roma lo ha cercato in passato, e lo sta facendo anche adesso. Sapendo però che al momento c’è ancora il Milan in pole position. E che le maxi-offerte dei sauditi possono sempre cambiare le sorti di una trattativa.

Ma Tiago Pinto, una volta capito che i rossoneri sono rimasti imbottigliati nella questione extracomunitari, è tornato a battere su quella pista. Il giapponese aveva già un accordo con il Milan e intende rispettarlo. Ma il tempo potrebbe giocare a favore della Roma. Che a Kamada ci pensa ancora.

