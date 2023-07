Calciomercato Roma, Shomurodov verso il Galatasaray: la formula

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Si avvicina la cessione di un altro esubero in rosa per la Roma: dopo gli addii di Kluivert e Carles Perez, anche Eldor Shomurodov sembra vicino a salutare il club.

Stando a quanto riferiscono media turchi, l’attaccante giallorosso è vicino al trasferimento in prestito con diritto di riscatto al Galatasaray, a caccia di un rinforzo per l’attacco.

Tiago Pinto è pronto a trattare la cessione dell’uzbeko, anche se preferirebbe inserire l’obbligo del riscatto per rendere definitivo e non temporaneo il trasferimento del calciatore.

Shomurodov era arrivato alla Roma nell’estate del 2021 dal Genoa, pagato 17,5 milioni di euro più bonus. L’attaccante non è riuscito a imporsi nella Captale, e lo scorso gennaio era stato ceduto in prestito allo Spezia, poi retrocesso in Serie B. Il club giallorosso non ci punta più, per lui è possibile una nuova avventura in Turchia.

Fonte: Corriere dello Sport