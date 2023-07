La scelta dei Friedkin: i titolari non si toccano, i texani pagheranno una multa alla Uefa

AS ROMA NEWS – La scelta dei Friedkin è stata chiara, volta a rendere la Roma sempre più competitiva e ad accontentare le richieste di Mourinho, che non voleva perdere i pezzi forti della rosa.

Il messaggio indirizzato a Pinto è stato questo: vendere i Primavera e gli esuberi, ma non toccare i pezzi pregiati della rosa. Anche a costo di non raggiunge la soglia alta imposta dalla Uefa di plusvalenze da effettuare entro il 30 giugno, e di dover pagare una multa, che arriverà e dovrebbe essere intorno ai 5 milioni di euro.

Soldi che sborseranno i texani pur di non vedere la rosa della Roma perdere di competitività. Pinto è riuscito a piazzare i Kluivert (11 milioni), Tahirovic (8,5 bonus inclusi), Volpato (7,5), Missori (2,5), Carles Perez (5,2) e Providence (300mila euro) per un totale di plusvalenze che si aggira intorno ai 26 milioni, al di sotto dei 30 che avrebbe dovuto raggiungere.

Il club è comunque soddisfatto del lavoro svolto da Pinto, e si dice sereno davanti all’ipotesi di dover pagare una multa: evitato il pericolo di restrizioni della rosa o di sanzioni più pesanti. Adesso che l’obiettivo, seppur in parte, è stato raggiunto si apre un’altra partita, ossia quella di formare una lista Uefa in cui il monte ingaggi dei giocatori non superi quello della passata stagione.

Rispetto allo scorso anno, ad oggi, non ci saranno Wijnaldum, Camara, Zaniolo, Abraham e Kumbulla, gli ultimi due però saranno inseriti nella seconda parte della stagione se avranno recuperato dai rispettivi infortuni. Si aggiungono Aouar e Ndicka, ma c’è ancora spazio per tesserare nuovi elementi. Attaccante e centrocampista resta le priorità.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport / Corriere della Sera