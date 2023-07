Renato Sanches e Scamacca: la Roma si prepara a piazzare i suoi colpi

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Renato Sanches più di Frattesi, Gianluca Scamacca favorito su Morata e Icardi. La Roma si prepara ad accelerare sui due nuovi colpi da piazzare sul mercato dopo gli acquisti a parametro zero di Ndicka e Aouar.

Le priorità sono un centrocampista box to box che porti gol e dinamismo in mediana e un attaccante che possa sostituire Tammy Abraham al centro dell’attacco giallorosso almeno fino al prossimo gennaio. Per il primo ruolo il prescelto era ancora una volta Davide Frattesi, ma quest’anno c’è da battere l’agguerrita concorrenza dell’Inter, pronta a sprintare sul giocatore del Sassuolo forte dei soldi che incasserà dalle cessioni di Brozovic (in Arabia Saudita con lo sconto) e di Onana (direzione Premier).

La Roma per Frattesi non andrà oltre i 30 milioni, e non intende partecipare ad aste. Il Sassuolo chiede di più, e se l’Inter accontenterà le sue richiese Tiago Pinto mollerà la presa e intascherà il 30% del ricavato della cessione dell’ex giallorosso per puntare su altri obiettivi.

Salgono le quotazioni di Renato Sanches, 25 anni, centrocampista del PSG per il quale è possibile un affare alla Wijnaldum: un prestito con diritto di riscatto che permetta alla Roma di non spendere subito per il cartellino del portoghese. L’altro nome caldo è quello di Fred, 30 anni, brasiliano del Manchester United che ha il contratto in scadenza nel 2024.

Per l’attacco invece resta al momento in auge la pista che porta a Scamacca: la Roma spera che il West Ham possa aprire prima o poi a un prestito con diritto di riscatto del centravanti, forte della volontà del ragazzo di tornare a Trigoria. Le alternative, da Patson Daka a Dia della Salernitana (per il quale i campani chiedono 25 milioni) non convincono del tutto. Difficile arrivare a Morata per via dell’ingaggio. Da tenere d’occhio la pista Icardi.

Fonti: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport / Corriere della Sera