I nuovi baby di Mourinho: ecco gli altri talenti da lanciare in prima squadra

NOTIZIE AS ROMA – Dopo aver lanciato in prima squadra diversi giovani, alcuni dei quali sono diventati piano piano dei pezzi importanti della rosa e altri sono stati sacrificati in nome delle plusvalenze, la Roma dei grandi si prepara ad accogliere altri prodotti assai promettenti del vivaio.

Le nuove perle che cominceranno ad entrare nelle rotazioni di Mourinho sono principalmente tre: il primo è Giacomo Faticanti, 19 anni il prossimo 31 luglio, centrocampista di spicco della Primavera che ha giocato il Mondiale U20 con l’Italia e ha già esordito in prima squadra nella vittoriosa trasferta di Europa League contro l’Helsinki.

Nel gioco delle somiglianze, per corsa e personalità, a molti ricorda un capitano storico della Roma, Daniele De Rossi, con cui ha in comune una fisicità importante anche se ancora da terminare nella definizione. Certo, per il momento adesso la concorrenza in prima squadra è elevatissima, ma l’allenatore portoghese potrebbe riservargli qualche bella sorpresa, visto che le prove con l’Italia baby ha conquistato molti.

Sempre centrocampista, ma con caratteristiche molto diverse è Niccolò Pisilli. Potremmo definirlo un giocatore “box to box”, pronto cioè a coprire tutto lo spazio che c’è fra entrambe le aree, mettendo in luce anche ottime doti da cannoniere (25 reti e 13 assist i Primavera). Anche lui nella stagione appena conclusa ha conosciuto l’emozione dell’esordio in prima squadra, anche se arrivata in occasione della sconfitta interna contro l’Inter.

Discorso differente quello che riguarda Luigi Cherubini. Attaccante esterno, in grado di giocare in tutte le posizioni dell’attacco, anche se sembra dare il meglio sulla fascia sinistra. In ogni caso sembra essere un calciatore che vede bene la porta avversaria, non a caso nell’ultima stagione ha realizzato 21 gol e fornito 15 assist. Il “bambino” sembra ormai pronto per il grande salto.

Fonte: Gazzetta dello Sport