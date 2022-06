Calciomercato Roma, dall’Inghilterra: PSG fortemente interessato a Mourinho. Di Marzio: “Resta alla Roma al 100%”

AS ROMA NEWS – Il rapporto tra Josè Mourinho e la Roma sembra saldo, come chiarito in più occasioni dallo stesso tecnico nelle ultime interviste, ma dall’Inghilterra arrivano voci di un fortissimo interessamento del Paris Saint Germain per lo Special One.

A lanciare l’indiscrezione è l’emittente radiofonica britannica “Talk Sport”, che spiega come Mourinho sia considerato dal PSG un candidato forte per la panchina a partire dalla prossima stagione.

𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Jose Mourinho is being strongly considered to become the new PSG manager. – talkSPORT sources understand 📲 Listen ☞ https://t.co/VJgUHnqdM1 pic.twitter.com/MICqlF2SLf — talkSPORT (@talkSPORT) June 4, 2022

La notizia però non scalfisce le certezze della Roma: stando a quanto scrive Gianluca Di Marzio, lo Special One non ha alcuna intenzione di lasciare Trigoria. Il tecnico è al 100% concentrato sul suo lavoro nella Capitale, e nemmeno il PSG potrà fargli cambiare programma.