Ufficiale: l’Aston Villa annuncia l’acquisto di Robin Olsen a titolo definitivo

CALCIOMERCATO AS ROMA – Adesso la notizia anticipata ieri da Gianluca Di Marzio è ufficiale: Robin Olsen passa all’Aston Villa a titolo definitivo. La squadra di Steven Gerrard ha infatti utilizzato l’opzione di acquisto per 3.5 milioni che andranno nelle casse della Roma.

Per il portiere è pronto un contratto fino al 2024. A renderlo noto lo stesso club inglese attraverso i suoi social ufficiali.

Questo il comunicato: “Aston Villa è lieto di annunciare la firma di Robin Olsen. Il portiere svedese arriva dall’AS Roma a titolo definitivo dopo aver trascorso la seconda metà della scorsa stagione in prestito al Villa Park“.

Inoltre Olsen ha così commentato: “Sono davvero felice di far parte di questo club per i prossimi tre anni“.

Aston Villa is pleased to announce the signing of Robin Olsen for an undisclosed fee! ✅

— Aston Villa (@AVFCOfficial) June 4, 2022