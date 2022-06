Olsen, accordo raggiunto tra Roma e Aston Villa: il portiere si trasferisce a titolo definitivo

CALCIOMERCATO AS ROMA – Accordo raggiunto tra Roma e Aston Villa per la cessione di Robin Olsen. Il portiere dei Villans e della nazionale svedese già veste la maglia degli inglesi dallo scorso gennaio 2022, quando si trasferì in prestito.

Ora, stando a quanto riferisce in questi minuti il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, il suo passaggio agli inglesi diventa definitivo. L’ex portiere giallorosso saluterà Roma e la Roma per una cifra intorno ai 3,5 milioni di euro.

L’annuncio dell’affare verrà comunicato entro questo weekend.