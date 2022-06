AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di venerdì 3 giugno 2022:

Ore 14:20 – ROMA IN TRATTATIVA COL LILLE PER CELIK – La Roma ha scelto Celik per la fascia destra e ha iniziato una vera trattativa con il Lille per il terzino turco. Lo scrive Roberto Maida del Corriere dello Sport su Twitter.

Ore 12:45 – VALENCIA E WOLVERHAMPTON SU OLIVEIRA – L’avventura di Sergio Oliveira alla Roma potrebbe esser durata appena 6 mesi: dopo il no al riscatto a 13 milioni dei giallorossi, per il giocatore si sono fatte avanti il Valencia e il Wolverhampton. (jn.pt)

Ore 11:15 – SONDAGGIO DELLA ROMA PER MAKENGO – Nelle ultime ore la Roma ha fatto un sondaggio per Jean-Victoire Makengo, centrocampista dell’Udinese. Il gm Tiago Pinto ha preso informazioni sul 23enne francese, ex nazionale Under 21 e da due stagioni in bianconero, sul quale si registra anche l’interesse del Napoli. (Corriere dello Sport)

Ore 10:00 – LA ROMA OFFRE 10 MILIONI PER CELIK – La Roma si muove per Mehmet Zeki Celik, terzino destro del Lille. Il g.m. ha infatti offerto 10 milioni di euro al club francese per portare in giallorosso il 25enne. Su Celik era forte anche l’interesse della Fiorentina, destinata a perdere Milenkovic e anche lei sulle tracce del turco, che ora però appare un po’ più lontano. (La Nazione)

Ore 9:45 – IL MILAN STUDIA L’OFFERTA GIUSTA PER ZANIOLO – La Gazzetta dello Sport continua a spingere Zaniolo verso il Milan: dopo il no della Roma all’offerta dei rossoneri (25 milioni più Saelamaekers), i rossoneri stanno preparando una nuova proposta per rompere le resistenze dei Friedkin.

Ore 9:00 – MKHITARYAN, I GIORNALI PUNTANO SULL’INTER – Dopo l’ultimatum della Roma, oggi dovrebbe conoscersi la risposta di Mkhitaryan. Stando a quanto scrivono oggi tutti i principali quotidiani sportivi, l’armeno sceglierà l’Inter avendo già dato la sua parola a Marotta e Ausilio.

Ore 8:25 – ISCO O FARIAS SE MIKI SCEGLIE L’INTER – La Roma prepara il dopo Mkhitaryan nel caso in cui l’armeno scegliesse l’Inter: Isco è il candidato forte a sostituirlo, ma occhio al giovane Farias…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:00 – PAREDES PIU’ FRATTESI, LA ROMA RIFA’ IL CENTROCAMPO – Due clamorosi ritorni per rifare il centrocampo: la Roma, oltre a Frattesi nel ruolo di intermedio, pensa seriamente di riportare a casa Leandro Paredes…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 7:45 – MOU SCEGLIE I PRIMAVERA DA PORTARE IN PRIMA SQUADRA – Mourinho avrebbe già scelto i cinque giocatori della Primavera da portare in prima squadra. Si tratta di…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

