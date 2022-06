MOURINHO: “La Roma finora ha mantenuto le promesse, spero continuerà a farlo. Vorrei che Oliveira restasse, se lo prestano di nuovo vado a prenderlo…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – A margine del suo intervento al corso di laurea in High Performance Football Coaching presso la Faculdade de Motricidade Humana dell’Università di Lisbona, il tecnico giallorosso José Mourinho ha parlato anche in conferenza stampa toccando vari temi: dalla sua carriera, passando per la Roma, fino al mercato e alla situazione di Sergio Oliveira.

«Sono lo stesso, vincente o meno. E torno qui con la stessa faccia, dopo vittorie o sconfitte. Alcuni di voi vogliono rendermi diverso – ha esordito rispondendo ai giornalisti – Sono all’inizio della mia carriera. È semplice. Stavo parlando con i ragazzi qui e una delle cose di cui abbiamo parlato era della finale dei giorni scorsi. Ho detto loro che potevano essere 10, 15 o 20 finali, non cambia nulla. Ad alcuni piace vendere un’immagine diversa, ma non ho mai cercato di nascondere nulla su chi sono e su cosa penso. Ha detto apertamente che questa finale, che era la 18a, a meno che non mi fossi sbagliato, non è cambiato nulla rispetto alla prima e che era la Coppa Uefa con il Porto».

«Sono passati 18 o 19 anni e nulla è cambiato. A pochi giorni dalla finale si esaurisce una tensione speciale, come nelle ore precedenti. I 90 minuti di gioco non cambiano nulla. Sono quelli in cui mi sento più rilassato, non c’è tempo per le sensazioni e le emozioni. Poi le emozioni sono di nuovo le stesse. Rispetto a 20 anni fa, in termini di motivazione, del modo in cui vivo la mia professione, non è cambiato nulla. Sono ancora all’inizio della mia carriera. Se è cambiato, è stato per il meglio. Ho imparato con gli errori e con le esperienze, sono cambiato con le esperienze. Ricordo sempre qualcosa che mi è stato detto qui nella mia prima classe – ha continuato -. Da un insegnante che ricordo con emozione, perché è stato lui che, in questi 20 anni circa, è stato sempre al mio fianco. Era sempre dall’altra parte del telefono. Il prof. Manuel Sérgio una volta disse che non allenavo calciatori, ma che allenavo giovani o uomini che giocavano a calcio. Può sembrare banale, ma è una cosa geniale da un insegnante geniale. Anche perché veniva da qualcuno che non si è mai formato, che non è mai stato a capo di un gruppo di lavoro quotidianamente, ma che ha il genio che conosciamo. Questo mi ha fatto diventare una persona e un allenatore migliore. A volte guadagniamo di più, a volte di meno, ma possiamo sempre moderare l’essenza. Mi sento giovane. Dovranno sopportarmi ancora per qualche anno».

Davanti alla stampa il portoghese ha parlato anche della situazione di Sergio Oliveira, che da gennaio ha vestito la maglia della Roma in prestito dal Porto: «È del Porto. Sinceramente se vogliono prestarlo come hanno fatto, lo passerò a prendere a Madrid, dove sta festeggiando il suo 30esimo compleanno. Se me lo prestano lo prendo subito, per comprarlo non so se la mia carta di credito lo permette». «Era un campione, era importante, ha tanti principi che condivide con me, principi su come essere nel calcio, su come lavorare, su come affrontare le cose – ha aggiunto sul centrocampista -. Mi ha aiutato a trasmettere quel messaggio nella seconda metà della stagione. Era un esempio di cui avevamo bisogno, è un giocatore di squadra e la squadra è molto più importante del singolo. Sono molto felice, grato, mi piacerebbe davvero che restasse con noi, ma vedremo».

«Quello che starà con noi è San Patrizio, come lo chiamano a Roma. Per qualche ragione si chiama San Patrizio. Alcuni di voi hanno avuto l’eresia di dire che non era titolare in Nazionale perché ha fatto una brutta stagione a Roma perché aveva commesso tanti errori… Non voglio parlarne», ha detto su Rui Patricio.

Mourinho ha poi raccontato la realtà della Roma: «Era molto più facile quando, per esempio, ero al Chelsea. Schioccavo le dita e il giorno dopo il giocatore era lì. Ma è interessante, è buono, ci aiuta anche a pensare non solo al prodotto finito, ma anche al prodotto che sta per essere finito e ad investire su di esso. È bello prendere dei diciottenni che qualche mese fa erano in Primavera e che, dopo pochi mesi, giocano una finale europea e vengono convocati in nazionale. È gratificante. Ecco perché dico che la mia carriera è lunga, lunga, lunga ed è ricca di esperienze diverse. Questo profilo di club e questo profilo di progetto arricchisce le mie esperienze».

Infine, ha parlato della Roma: «Posso dire che mi piace essere lì. Ovviamente non mi piace quando perdo, e perdo lì più spesso che altrove. Non mi piace quando inizia il mercato e non posso andare in Avenida da Liberdade (una delle vie principali di Lisbona, ndr). Devo andare in altri posti. Ma lo amo e lo amo perché loro mi amano. Mi piace perché ho instaurato un rapporto di grande empatia con chi è dentro e fuori il club. La vita è breve ed è importante che le persone si sentano il meglio possibile». E ancora: «Mi sento bene lì, nessuno mi ha mentito, nessuno mi ha tratto in inganno, nessuno mi ha promesso che avrei avuto tanti zeri per poter investire. Finora tutto ciò che mi hanno promesso è stato fatto. Spero che negli altri due anni di contratto, le promesse continueranno ad essere mantenute per andare nella direzione dell’evoluzione. Non nella direzione dei titoli, del vincere questo o quello, ma nella direzione di rendere la Roma un club più grande e avvicinarla a chi vince più spesso in Italia. Se mi dicono che ho una storia diversa e perché ci sono? Sono lì perché mi piace ed è importante essere nei posti dove ci piace essere».

Fonte: maisfutebol.iol.pt