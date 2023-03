Calciomercato Roma, dall’Inghilterra: rifiutate le offerte di Everton e Aston Villa per Abraham, Pinto chiede 75 milioni

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tammy Abraham continua a essere nel mirino della Premier League, tanto che nell’ultima sessione di mercato, come viene raccontato in Inghilterra, sia l’Aston Villa che l’Everton hanno provato a strappare l’attaccante alla Roma.

Stando a quanto riferisce il portale britanno inews.co.uk, Tiago Pinto ha rifiutato le proposte dei due club, fissando il prezzo per l’estate a 75 milioni di euro, poco meno del valore della clausola (80 milioni) a disposizione del Chelsea per riportarlo a Londra.

Spesso si è parlato anche del Manchester United come possibile destinazione per Abraham ma i Red Devils hanno come principale obiettivo un altro attaccante della Serie A: Victor Osimhen.

