Nazionali: Dybala chiamato dall’Argentina, Wijnaldum tra i preconvocati dell’Olanda

NOTIZIE AS ROMA – Dopo il trionfo ai Mondiali, l’Argentina tornerà in campo per due amichevoli contro Panama e Curaçao. E nella lista dei convocati diramata dal ct Scaloni c’è anche il romanista Paulo Dybala.

Le due gare si disputeranno il 20 marzo, a Buenos Aires contro Panama, e il 28 a Santiago del Estero contro Curaçao.

Si prepara a lasciare Trigoria anche Georginio Wijnaldum, tornato a pieno regime dopo l’infortunio patito lo scorso agosto: Ronald Koeman, commissario tecnico dell’Olanda, ha deciso di includerlo nella lista dei 37 preconvocati per le due sfide valide per le qualificazioni all’Europeo del 2024.

Gli Orange giocheranno venerdì 24 marzo in casa della Francia, mentre lunedì 27 se la vedranno con Gibilterra allo Stadion Feijenoord di Rotterdam.