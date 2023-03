Roma, ricorso presentato ufficialmente contro la squalifica di Mourinho: la situazione

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il club giallorosso ha ufficialmente presentato ricorso contro la squalifica di due giornate di Josè Mourinho oggi alle 16.

La Roma si è detta furiosa per quanto accaduto al proprio allenatore, protagonista di un acceso confronto con il quarto uomo Serra dopo essere stato apostrofato con parole e atteggiamenti irriguardosi.

Gli avvocati del club capitolino puntano ad annullare entrambe le giornate di squalifica dello Special One, in modo da averlo in panchina già domenica sera contro la Juventus.

Al momento però appare difficile che la richiesta del club possa essere accolta in toto. Decisione attesa nelle prossime ore, entro il pomeriggio di domani.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini