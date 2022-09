Calciomercato Roma, dall’Inghilterra sicuri: Chalobah verso Trigoria a gennaio

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Trevoh Chalobah continua a trovare poco spazio nel Chelsea, e così il club inglese si è deciso a far partire il calciatore a gennaio.

Stando a quanto sostengono media inglesi, la Roma è nuovamente in pole per assicurarsi il difensore in prestito, formula gradita anche dai Blues.

Chalobah, 23 anni, è un difensore inglese capace di giocare sia da difensore centrale che da centrocampista difensivo.

Gli intermediari stanno proponendo l’affare in Serie A e la Roma al momento è davanti a tutte per accaparrarsi il difensore cresciuto nell’Academy del Chelsea.

