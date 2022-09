Nazionali: Cristante e Pellegrini convocati dall’Italia, out Zaniolo. Bove con l’Under 21

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, ha ufficializzato i ventinove convocati per le sfide contro l’Inghilterra (23 settembre) e l’Ungheria (26 settembre), valide per la fase a gironi della Nations League.

Tra i vari calciatori presenti nella lista figurano due giallorossi, ovvero Bryan Cristante e Lorenzo Pellegrini. Assente, invece, Nicolò Zaniolo.

Per quanto riguarda invece l’Italia Under 21, Nicolato ha convocato 28 calciatori per le amichevoli contro l’Inghilterra (22 settembre) e il Giappone (26 settembre). Tra gli azzurrini selezionati c’è anche Edoardo Bove.