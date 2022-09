Mou rilancia i Fab Four per provare a tornare in vetta

AS ROMA NEWS – Un turno di fuoco prima della poco amata sosta delle nazionali. Oggi di scena un antipasto poco saporito, domani invece si partirà subito forte con un Udinese-Inter molto interessante, seguito da Roma-Atalanta alle 18 e quindi Milan-Napoli nel posticipo serale.

Sarà dunque una domenica di grande calcio, con il consueto gioco a incastri e relativi scontri diretti che forniranno un’altra chance ai giallorossi di potersi prendere di nuovo la vetta della classifica. Ma l’impegno della Roma è di quelli davvero ostici: l’Atalanta è una squadra che si esalta particolarmente nelle gare in trasferta (tre vittorie su tre dall’inizio del campionato).

Nella testa di Mourinho, mai battuto da Gasperini, c’è l’idea forte di rilanciare i Fab Four dall’inizio nonostante la pericolosità dell’avversario: col rientro di Zaniolo, Pellegrini sarà arretrato sulla mediana accanto a uno tra Matic e Cristante, con quest’ultimo leggermente favorito per una maglia da titolare.

L’allenatore giallorosso chiederà una gara di sacrificio a tutti i suoi attaccanti, con le due seconde punte che dovranno tornare spesso a centrocampo in fase di non possesso. Mou sa che ha più chance di battere l’Atalanta utilizzando tutti i suoi giocatori di maggior talento e dai quali può uscire una giocata decisiva in qualsiasi momento del match.

L’Olimpico, sold-out come al solito, proverà a trascinare la squadra oltre l’ostacolo: l’Atalanta, che ha incassato solo tre gol in campionato, sta preparando il match da inizio settimana. I giallorossi invece hanno avuto solo un paio di giorni per preparare la sfida contro i bergamaschi (recuperato Zalewski) e oggi svolgeranno la seduta di rifinitura.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini