CAMARA: “Sono qui con l’obiettivo di restare a lungo. Il gruppo mi ha accolto come un fratello, ora sta a me ripagarli” (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Mady Camara, ultimo arrivato nella Roma dal mercato estivo targato Tiago Pinto, parla oggi alla stampa nella conferenza di presentazione organizzata dal club giallorosso.

Queste le parole del centrocampista guineano.

Prende la parola Tiago Pinto: “Oggi sono doppiamente felice, perchè è la presentazione di Mady e perchè è l’ultima presentazione. Abbiamo avuto l’infortunio di Gini e abbiamo avuto la capacità di trovare una soluzione giusta. Per Mady è una sfida importante, ha dato una buona risposta e ci aiuterà tanto anche fuori dal campo col suo atteggiamento. Ora parola al protagonista”.

“Cosa ti ha sorpreso di più della Roma in queste due settimane?”

“L’ambiente familiare che si respira qui”.

“E il compagno di squadra che ti sta aiutando di più?”

“Nessuno in particolare, tutti mi hanno accolto come un fratello e ora devo ripagarli mettendomi a disposizione”.

“Quanto ha influito la presenza di Mourinho? Lui ti ha spinto a scegliere la Roma?

“E’ vero, diversi club si erano interessati a me. Ma quando si è fatta viva la Roma non ho esitato. Ho subito deciso di venire qui, sono qua per dare tutto”.

“Manolas ti ha parlato della Roma? Che differenza c’è tra il pubblico della Roma e quello dell’Olympiacos?”

“Si, ho parlato con Manolas, mi ha parlato benissimo del club e del calore del pubblico. I tifosi? Non sono da meno di quelli dell’Olympiacos, spero di essere accolto con lo stesso calore.”

“E’ l’occasione più importante della carriera? Che emozioni ti dà lavorare con Mourinho?”

“Lavorare con Mou è un motivo di grande orgoglio, è il più grande di tutti. Per me è una bella occasione questa, devo mettermi a lavorare e non pormi limiti”.

“Sei arrivato in un reparto con tanta concorrenza, quali sono le tue prospettive a lungo termine?”

“Sono qui con l’obiettivo di restare a lungo, questo è il mio sogno e il mio intento. Allenarmi con tutti questi grandi giocatori con cui prima giocavo alla Playstation è motivo di grande orgoglio. Da parte mia c’è massima umiltà, voglio aiutare il club a raggiungere i suoi obiettivi”.

Che impressione ti ha fatto il campionato italiano?

“Esistono delle differenze tattiche e di intensità, ma ogni campionato ha la sua cultura, anche quello francese era diverso. Ora dovrò lavorare per ambientarmi e mettere a disposizioni le mie qualità”.

“Cosa le manca per essere al top delle condizione?”

“E’ vero, non solo al 100%, ma sto lavorando tutti i giorni per raggiungere il top della condizione. Non mi pongo limiti”.

“Cosa ti sta chiedendo Mourinho?”

“Il mister mi sprona a lavorare con intensità per vincere le partite, è questo quello che mi chiede in continuazione”.