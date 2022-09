“ON AIR!” – CORSI: “Il primo tempo di ieri è una delusione unica”, ROSSI: “Squadra un po’ piaciona”, PIACENTINI: “Difficile criticare dopo un 3 a 0”, FOCOLARI: “Domenica vedremo dove può arrivare la Roma”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Ancora una volta è andata in campo la coppia Matic-Cristante, Ora torna Zaniolo, ed è allettante pensare a Pellegrini a centrocampo e i tre attaccanti, ma è difficile pensare di rinunciare a uno tra Cristante e Matic, che sono due uomini di Mourinho. Il dubbio che mi porto dietro è a chi rinuncerà tra i due…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Mourinho nel secondo tempo è stato costretto a mettere Dybala per battere i non-avversari in dieci, perchè altrimenti non si sapeva come sarebbe finita. Perciò Mou ha dato ragione a me, e a tutti quelli che dicevano che Dybala doveva giocare dall’inizio. Abbiamo vinto, ma non sono per niente rincuorato da quello che ho visto ieri, assolutamente per niente. L’Helsinki penso sia la squadra peggiore che abbiamo mai incontrato, peggio addirittura delle squadre affrontate in Conference… Una delusione unica vedere i nostri undici contro dieci non affondare mai. Poi però nel secondo tempo entra Dybala e fa un gran gol. Io appena ho segnato ho detto subito: “Facciamolo uscire di corsa…”. Primo tempo ridicolo, contro sti scrausi non vedere nulla non ci sta. Abbiamo vinto meritatamente dopo, ma la grossa delusione è il primo tempo…”

David Rossi (Rete Sport): “La Roma vince bene una partita che sembra liscia a leggere il tabellino, e invece non è andata proprio così. Loro sono rimasti quasi subito in dieci, da quel momento ci si aspettava che la Roma soverchiasse una squadra, se va bene, da seconda colonnina di Serie A, se va male da prima colonnina di Serie B. Da quel momento la Roma ha messo i piedi sulla linea del centrocampo e ha cominciato a sbattere sul muro dei finlandesi. Se devo essere sincero, a me la prestazione della squadra ieri non mi ha fatto impazzire. A me non è piaciuta un po’ di superficialità, troppi colpi di tacco, Roma un po’ piaciona…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La Roma anche nel primo tempo ha avuto occasioni, anche pulite, con Zaniolo e Pellegrini. Belotti è stato molto generoso, l’hanno pistato come l’uva dall’inizio della partita, ha fatto espellere il giocatore, ha fatto gol…è andato molto bene. Io non riesco a trovare troppi elementi negativi da una vittoria per 3 a 0, si poteva essere più cinici nel primo tempo, si poteva cambiare modulo cinque minuti prima, ma un turno europeo dove la Lazio prende una cinquina e la Fiorentina incassa un 3 a 0, ti fa capire quanto sia difficile gestire il doppio impegno. Questo aggiunge meriti retroattivi alla stagione della Roma dell’anno scorso. Il 3 a 2 del Betis sul Ludogortes non riabilita la tua sconfitta, ma ci sono delle spiegazioni sul fatto che succedono certe cose: non ci sono più le squadre materasso di una volta…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Lo stadio non si farà mai? Questa volta non lo so… La Roma ieri ha giocato un primo tempo rivedibile, su questo non ci piove, ma si cerca sempre di prendersela con certi giocatori che invece dovrebbero essere più amati…al primo passaggio sbagliato viene giù di tutto, ci si affretta a dire “non può giocare“. Ma secondo me la gente quando esprime questa cattiveria non ce l’ha con questo o quel giocatore, ma con loro stessi. La Roma non ha ancora la condizione al top di tutti i suoi giocatori, e per questo l’ingranaggio spesso si inceppa…”

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport): “A me Mancini piace proprio perchè mena, ovviamente quando lo fa con un costrutto, tu subito devi far sentire agli attaccante chi sei. Quest’anno non sta andando bene, Mourinho lo ha cambiato varie volte ed è molto duro con lui, sta cercando di riportarlo sui giusti binari. Sono d’accordo con le critiche nei suoi confronti, ma non con l’esasperazione di certi concetti…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “La Roma è Dybala-dipendente, ma qualunque squadra lo sarebbe se avesse in rosa un giocatore così forte. Camara? Avrei preferito facesse meno lo sborone, ma mi sembra uno contento di stare qua. E il pubblico lo ha preso in simpatia, con applausi anche davanti giocate semplici contro un avversario con un uomo in meno. Quando parti così stai già un pezzo avanti, ora gli manca solo di farci vincere un derby. L’Atalanta? Non ci saranno Palomino, Djimsiti e Zapata, ma ha recuperato Muriel e questo mi piace poco… Ma il giocatore da tenere sott’occhio è Koopmeiners: la Roma dovrà impedire all’olandese, che mi ricorda il primo Strootman, di esprimere la sua forza…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Primo tempo molto più difficile di quello che potevi prevedere, l’avversario non sembrava in inferiorità numerica: manovra troppo lenta, prevedibile. Le solite lacune. Lo schiermanento del secondo tempo può essere futuribile, ma temo che Mou non si fidi dei suoi calciatori, i terzini non ti danno garanzie. Io penso che il mister sia frenato. La partita con l’Atalanta sarà indicativa per capire se Mou ha davvero in mente di fare questo cambio… Contro l’Atalanta la Roma è chiamata a una prestazione migliore di quelle viste, non penso che abbia intenzione di mettersi a quattro. Sarà una partita interessante, alla fine dei novanta minuti potremo tirare la prima linea e capire quale sarà il cammino della Roma in campionato…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La maglia della Roma di ieri? Non è quella della Roma, ma è una terza maglia. A me è piaciuta, molto bella. La Roma ieri ha avuto i soliti problemi, i finlandesi addirittura hanno preso il palo in dieci, non sembravano in inferiorità numerica. Poi entra Dybala e fa la differenza… Ragazzi, Dybala sta portando avanti la Roma in tutte le competizioni. Ieri secondo me la partita l’avrebbe vinta comunque, anche senza Dybala, chi gioca in dieci regge un tempo. Ma in questo momento la Roma è soprattutto Dybala… Sono molto curioso di vedere Roma-Atalanta, i giallorossi devono alzare l’asticella. E’ un test che ci può dire dove può arrivare la Roma, ma anche la stessa Atalanta, che non avevamo considerato tra le prime…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “La Roma ha giocato molto male il primo tempo. Ma oggi dobbiamo concentrarci su quanto conti la classe di un giocatore, quando hai Dybala e sta bene il calcio è un’altra cosa, lui fa la differenza in assoluto. La Roma sbatteva contro il muro dei finlandesi, poi è entrato uno di un’altra categoria e l’ha risolta. Se Dybala sta così, la Roma può arrivare ovunque: uno così decide le partite e anche i campionati…”

Xavier Jacobelli (Radio Radio): “Qualche rimpianto a Torino dopo aver visto Dybala? Altro che qualche… Questo è il vero Dybala. Lui ha confermato di essere il più grande colpo della storia recente della Roma. E poi c’è Belotti, che ha solo bisogno di tempo per ritrovare la condizione. Mourinho ha evidenziato come il compito della Roma sia stata facilitato dall’espulsione del difensore finlandese, ma l’impegno con cui ha giocato la squadra va comunque lodato…”

