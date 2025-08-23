Calciomercato Roma, dall’Inghilterra: solo Besiktas e Borussia Dortmund su Sancho, giallorossi fuori dalla corsa

Sembra sempre più improbabile vedere Jadon Sancho con la maglia della Roma in questo campionato. Dall’Inghilterra infatti arrivano notizie che vedono i giallorossi ormai tagliati fuori dalla corsa per l’inglese.

Come riporta Sky Sports infatti, gli ultimi club ancora interessati a Sancho sarebbero soltanto il Besiktas e il Borussia Dortmund, pronto a riabbracciare l’attaccante per la terza volta.

La Roma non sarebbe più in corsa dopo i tentativi, falliti, dei giorni scorsi. Massara dunque sarebbe alla ricerca di un altro esterno da regalare a Gasperini nell’ultima settimana di mercato che rimane.

Fonte: Sky Sports

  2. Da questo acquisto dipende tutta la bontà della campagna acquisti ..questa notizia ammesso che sia attendibile è L ultima di una settimana devastante .va comprato qualcuno che fa la davvero la differenza altronche elmas che è solo un buon duttile giocatore ..

  4. io penso che sancho sarebbe stato ingaggiato solo se fosse uscito Kone oppure uno dei top stipendi ! Non essendosi verificata questa possibilità sancho non è acquistabile. Si arriverà ad una soluzione gli ultimi due giorni di mercato

  6. Tempo buttato dietro ar Sancho panza con il risultato che dopo settimane t’ha mancato liscio.
    Ci sta che si fa un tentativo per convincere il giocatore e questo è sufficiente ma no che lo devi pregare di venire a giocare.
    Sanchi dopo la prima reticenza che non dava spiragli doveva essere mollato.
    Il club nin ha intenzione di tenerlo visto il costo ed io basso rendimento quindi il prezzo del cartellino non era un problema, ma se il giocatore fa il superiore lo devi semplicemente mollare al suo destino che non sarà con la Roma.
    Adesso voglio vedere chi andremo a prendere dopo aver perso tutto sto tempo co sto montato.

  11. e comunque sancho scorrettissimo,e noi ancora appresso a questo che è un’ esubero del Manchester ed è quasi 2 anni che è mezzo sparito. senza parole.

  12. Basta o no??. Da giorni una telenovela che riguarda un calciatore in declino dal punto di vista tecnico e che inoltre non vuole la Roma… Voltiamo pagina e Forza Roma 💛❤️

  14. alleluia ! l’abbiamo scampata alla grande ….giocatore mentalmente out …. si è fatto anche una grave forma di esaurimento, messo fuori squadra per tempo indeterminato

