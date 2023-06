Calciomercato Roma, dall’Inghilterra: Tielemans all’Aston Villa, c’è l’accordo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tra i nomi accostati alla Roma in questa sessione estiva di calciomercato per rinforzare il centrocampo c’è anche quello di Youri Tielemans, che si libera a parametro zero dal Leicester.

Secondo le informazioni del giornalista David Ornstein di “The Athletic”, il belga classe ’97 resterà in Inghilterra.

L’Aston Villa, infatti, ha raggiunto un accordo per l’ingaggio del centrocampista che, dopo aver completato le visite mediche di rito, firmerà il contratto che lo legherà al club inglese.

🚨 EXCL: Aston Villa have agreed a deal to sign Youri Tielemans. Doing medical before finalising contract. 26yo midfielder set to join as free agent after Leicester deal expired. #AVFC overcame plenty of competition for Belgium international @TheAthleticFC https://t.co/icWVeVNvqg

— David Ornstein (@David_Ornstein) June 10, 2023