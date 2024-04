Calciomercato Roma, De Rossi ha chiesto Chiesa come primo rinforzo del prossimo anno

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Daniele De Rossi è già al lavoro sulla Roma del futuro dopo la stretta di mano avuta con Dan Friedkin sul rinnovo di contratto, che a breve sarà messo nero su bianco.

Il tecnico, rivela l’edizione odierna di Tuttosport, ha in mente il rinforzo ideale per il suo 4-3-3 del prossimo anno, che necessita di un acquisto di livello sulla corsia sinistra: il nome in cima alla lista dei desideri è Federico Chiesa, i cui rapporti con Allegri sono al minimo storico.

La sua permanenza in bianconero non è per niente scontata, specialmente perchè la Juve sta cercando con insistenza Albert Gudmundsson del Genoa come colpo del prossimo mercato: il finlandese è il calciatore rivelazione di questo campionato, e per strapparlo ai liguri i bianconeri dovranno investire almeno 35 milioni di euro.

Tanti soldi, che la Juventus deve trovare anche dal mercato in uscita: la cessione di Chiesa permetterebbe ai bianconeri di fare cassa e investire sull’attaccante del Genoa. Con la Roma pronta a farsi sotto per il 26enne bianconero.

Fonte: Tuttosport

