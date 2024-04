Xabi Alonso: “La Roma? Nessuna rivincita, ma stavolta siamo più preparati di un anno fa”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Xabi Alonso, allenatore del Bayer Leverkusen, ha parlato così della sfida in semifinale contro la Roma dei primi di maggio: “Siamo contenti di essere nuovamente in semifinale e di affrontare ancora la Roma.

E’ una squadra molto diversa dallo scorso anno, con nuovi giocatori e un nuovo allenatore che sta avendo un grande impatto. Rivincita? No, ma il calcio dà sempre una seconda opportunità: sta a noi dimostrare di essere migliori e provare ad andare in finale”.

Xabi Alonso è poi tornato sulla semifinale dello scorso anno: “Abbiamo capito che, a certi livelli, a fare la differenza sono i dettagli. Mi aspetto una partita diversa, anche perché i nostri giocatori saranno aiutati dall’esperienza di dodici mesi fa.

Sicuramente ora siamo più preparati e mi auguro che ci faremo trovare pronti. In particolare, non dovremo ripetere l’errore dell’anno scorso, quando siamo stati troppo poco cinici nonostante le tante possibilità di segnare”.