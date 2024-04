La Lega Calcio ignora le richieste della Roma: con l’Udinese il 25 aprile e domenica 28 col Napoli

AS ROMA NEWS – La Lega Calcio rispedisce al mittente la lettera inviata dalla Roma per chiedere lo spostamento delle partite contro Udinese (da concludere) e Napoli in vista dei tanti impegni ravvicinati, considerati anche gli impegni di coppa.

Rumors interni alla Lega, rivela il giornalista Filippo Biafora de Il Tempo, raccontano come siano state respinte tutte le richieste dei giallorossi.

La partita contro l’Udinese sarà giocata il prossimo 25 aprile, mentre la gara del Maradona con il Napoli si disputerà domenica 28 aprile. Il tutto sarà ufficializzato nella giornata di oggi.

La Roma aveva chiesto alla Lega di concludere la partita sul campo dei friulani a maggio, prima della conclusione del campionato e in contemporanea con Atalanta-Fiorentina, e di poter anticipare al sabato il match contro il Napoli in vista della semifinale del 2 maggio contro il Bayer. Ma la Lega ha ignorato ogni richiesta della Roma.