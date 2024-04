“ON AIR!” – ROSSI: “Ultime 36 ore tra le più belle della storia della Roma”, PETRUZZI: “Il Bayer? Abbiamo appena battuto una squadra più forte”, AGRESTI: “Con De Rossi è cambiato il mondo”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Parto dalla conferenza di De Rossi e Pellegrini: queste ultime 36 ore sono state da sogno. Io 36 ore così nella storia della Roma raramente me le ricordo. Tra risultati sportivi, programmazione per il futuro, parole pesanti come macigni, lo stadio, la coreografia, il risultato della partita, il modo in cui è stato ottenuto…se mettete tutto fuori sapete che esce fuori? El Shaarawy. Che sarebbe da Pallone d’oro per quanto fatto tra l’andata e il ritorno…è stato incredibile, io lo amo, è un giocatore di cui si parla poco. Non rompe mai le palle, dove lo metti s’impegna…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Quello di Celik è stato un fallo molto stupido, a 60 metri dalla porta…Ci sta il rosso. E’ vero che prima c’erano due ammonizioni, ma secondo me Marciniak ieri sera ha arbitrato bene…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Il Leverkusen è forse la squadra più forte dell’Europa League dopo il Liverpool. Però non so se sia più forte del Milan. Anzi, secondo me la Roma ha battuto una squadra più forte del Bayer. Ieri De Rossi ha avuto tutte le risposte che voleva. De Rossi ha chiesto Chiesa? Ragazzi…un tridente Chiesa-Lukaku-Dybala è tanta roba…”

Roberto Bernabai (Rete Sport): “Voglio ringraziare Marciniak che con quella espulsione ci ha dato la controprova di quanto è forte questa Roma. Ovviamente è un paradosso, ma la Roma ieri in dieci contro undici non solo si è difesa in maniera organizzata, ma non ha rinunciato a fare gioco e ha creato lei le occasioni migliori. Queste è una squadra vera, e chi ha sbandierato per mesi quanto fosse debole mi auguro che almeno si stia ricredendo…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “La Champions del prossimo anno ti darà la certezza di più incassi, le squadre giocheranno due partite in più e questo significa più ricavi rispetto agli anni precedenti. Sono tanti soldi in più. Ed è qui che entra in gioco la mentalità imprenditoriale: l’imprenditore investe sapendo che quei soldi frutteranno. Quindi penso che questa estate, nei limiti dei paletti del FPF, avrai la cinta meno tirata e più possibilità di investire…investire eh, non buttare via i soldi…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Questa Roma è tanta roba…siamo alla quarta semifinale consecutiva. Se vinciamo la coppa, diventiamo la regina d’Europa, altro che il Manchester… Povero Celik, quello di ieri è giallo tutta la vita, ma per noi diventa rosso…Rosetti, c’hai un po’ stufato… Anche perchè ora arriva un’altra semifinale. Xabi Alonso era tutto contento ieri, questi non hanno mai perso. Questo sapete cosa significa, sì? E’ la legge dei grandi numeri…”

Daniele Lo Monaco (Rete Sport): “Queste partite sono molto dispendiose non solo dal punto di vista fisico, sono partite che dal punto di vista mentale ti scaricano tanto, ti tolgono troppo. Sono terrorizzato dal fatto che tra due giorni giochi col Bologna, perchè forse oggi è una squadra più forte del Milan a livello di collettivo e di quanto credono al proprio allenatore. E’ una squadra in stato di grazia, proprio come la Roma. Quella partita meriterebbe la stessa attenzione di come hai preparato il Milan, il problema è che stavolta non hai giocato con l’Udinese settanta minuti con sette titolari a riposo, hai giocato al massimo in dieci contro il Milan. Oggi a Trigoria saranno tutti morti…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Io credo che per una volta bisogna evidenziare i meriti della Roma che è stata nettamente superiore del Milan, evidentemente i rossoneri non ne hanno più, hanno raschiato il fondo del barile. Un Leao così non te lo aspetti. Il Milan ha subìto la superiorità della Roma, e i meriti di De Rossi ci sono tutti. Con l’uomo in meno sembrava addirittura più facile il 3 a 0 che non il 2 a 1. Non sarà facile, ma la Roma può chiudere questa stagione alla grande… Il Bayer Leverkusen? Non so dire la reale forza di questa squadra, ha faticato col West Ham. Il Bayer è favorito, ma la Roma ha raggiunto un livello molto alto…l’impressione è che le due squadre siano molto vicine…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La Roma ha vinto una grande partita perchè ha giocato meglio. Avevamo detto che la Roma attuale non era più debole del Milan. Ieri si è ritrovata in dieci perchè Celik ha fatto una follia, e il suo era un fallo da rosso. Ma questa situazione ha dato ancora più dimensione alla grandezza della Roma di De Rossi… Il Barcellona col PSG è rimasto in dieci uomini e ne ha presi 4, la Roma è rimasta in dieci e ne ha preso uno per caso, ma poteva farne altri due…Questa è la Roma. Senza voler tornare sul passato e sui disastri di Mourinho, ma come poteva questa squadra essere da decimo posto in classifica, ma come poteva? Ora si può sognare una finale tutta italiana: l’Atalanta è favorita col Marsiglia, la Roma no. Il Bayer non perde da 50 partite, e ha i favori del pronostico, ma la Roma è il quinto anno che arriva in semifinale, è una squadra abituata e se la può giocare…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “La Roma ha strameritato la qualificazione, ha giocato una partita monumentale, anche nel secondo tempo sembrava che fosse il Milan in dieci. Con De Rossi è cambiato il mondo, ha cambiato la Roma dal punto di vista tattico, l’ha cambiata dal punto di vista dell’atteggiamento in campo, prima la squadra protestava sempre con l’arbitro e ora invece si assume le proprie responsabilità. Prima sembrava ci fosse un allenatore fenomenale alla guida di una squadra modestissima, ora invece c’è un allenatore che ha dato consapevolezza alla squadra della forza che la squadra ha… Bayer-Roma? I tedeschi sembrano una macchina perfetta, ma di campioni acclarati non ne ha. E’ una squadra che si basa molto sul collettivo e sull’organizzazione di gioco, ma come uomini è meno forte dei risultati che ha ottenuto…Non hanno mai perso, sembra imbattibile, ma la Roma può batterli…”

