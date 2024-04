Roma, lettera alla Lega: chiesto l’anticipo al sabato col Napoli e di giocare a maggio con l’Udinese

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma ha inviato una lettera alla Lega di Serie A indirizzata al presidente Lorenzo Casini e l’amministratore delegato Luigi De Siervo, nella quale chiede con spirito cooperativo di che il recupero del match sospeso con l’Udinese per il malore di Ndicka avvenga nel mese di maggio e non il 25 aprile o a fine campionato.

A scriverlo è l’edizione odierna de Il Messaggero. Una richiesta che prende forza soprattutto alla luce del passaggio del turno di Europa League. I giallorossi sono la prima squadra italiana ad aver raggiunto quatto semifinali europee e si aspettano che il calcio italiano tuteli gli impegni internazionali.

Un esempio? L’andata contro i tedeschi si giocherà il 2 maggio, mentre la gara di campionato contro il Napoli è prevista per domenica 28 aprile. Il Leverkusen, invece, giocherà di sabato 27 contro lo Stoccarda usufruendo di un giorno in più di riposo. Per questo, la Roma chiede di giocare Napoli-Roma non oltre sabato 27 aprile, ipotesi che potrebbe essere ben accolta dalle tv che avrebbero l’opportunità di trasmettere la possibile vittoria scudetto dell’Inter alle 15, il big match Juventus-Milan alle 18 e, appunto, il derby del Sud alle 20.45.

Se questa richiesta venisse accolta, sarebbe inopportuno costringere la Roma a recarsi a Udine il 25 aprile, in una settimana decisiva per la preparazione alla semifinale europea e per la qualificazione in Champions attraverso la Serie A. Se così fosse i giallorossi giocherebbe tre gare determinanti in un lasso di tempo massimo di otto giorni (22-29 aprile compresi).

Inoltre, considerata la prospettiva delle squadre che lottano per la Champions, l’eventualità di giocare il 25 aprile risulterebbe antitetico rispetto al rinvio di Atalanta-Fiorentina a data ancora da destinarsi. La Roma, per salvaguardare l’integrità del campionato, vorrebbe che sia il recupero con l’Udinese (e i friulani sono d’accordo) sia Atalanta-Fiorentina si giocassero nel mese di maggio e in contemporaneità. Neanche l’ipotesi di disputarle a fine campionato sarebbe valida perché minerebbe la regolarità della Serie A. Ora tutte le decisioni (si spera di buon senso) sono rimandate alla Lega.

Fonte: Il Messaggero

