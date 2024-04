Roma-Bayer un anno dopo: sarà di nuovo sfida in semifinale. Xabi Alonso esulta, ma De Rossi può batterlo (VIDEO)

NOTIZIE AS ROMA – Di nuovo il Bayer Leverkusen sulla strada della Roma. Il cammino dei giallorossi in Europa League sembra proseguire quasi di pari passo con quello dell’anno scorso: dopo il Feyenoord, ora sono di nuovo le aspirine a trovarsi sul percorso dei capitolini verso la finalissima di Dublino.

I tedeschi, dominatori assoluti della Bundesliga, quest’anno sembrano essere una squadra invincibile: schiantato il Bayern in campionato, la squadra di Xabi Alonso è ancora in lotta per vincere la coppa di Germania oltre che l’Europa League. Il Bayer sogna un clamoroso triplete.

La squadra tedesca è cambiata parecchio rispetto a quella battuta un anno fa dalla Roma di Mourinho, ma anche i giallorossi si sono trasformati sotto la guida di Daniele De Rossi, mettendo in fila una serie di risultati esaltanti: solo l’Inter è riuscita a battere i capitolini in questi ultimi mesi, fra l’altro in maniera non molto meritata.

L’andata si giocherà all’Olimpico il 2 maggio, il ritorno invece alla BayArena il 9, sempre alle ore 21. Ad accendere la sfida l’esultanza di Xabi Alonso e del suo staff alla notizia della qualificazione della Roma alla semifinale (GUARDA IL VIDEO). I tedeschi sono convinti di potersi vendicare. Dybala e compagni non sono dello stesso avviso.

Giallorossi.net – T. De Cortis

