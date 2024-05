Calciomercato Roma, De Rossi ha chiesto cinque rinforzi e la conferma di Spinazzola. In uscita Zalewski

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Daniele De Rossi ha chiesto ai Friedkin 5-6 rinforzi per il prossimo mercato estivo per dare alla Roma una profondità e una qualità maggiore in termini di rosa.

Lo riferisce la giornalista Eleonora Trotta del Corriere dello Sport. Il tecnico di Ostia vorrebbe avere due nuovi terzini, un centrocampista box to box, due esterni d’attacco e un centravanti.

Per quanto riguarda la rosa attuale, De Rossi ha chiesto ai presidenti la conferma di Leonardo Spinazzola, terzino che però ha il contratto in scadenza: del suo possibile rinnovo (Juventus e Milan alla finestra) se ne occuperò il prossimo direttore sportivo.

#Roma, #DeRossi ha chiesto anche la conferma di #Spinazzola. Il terzino vorrebbe rimanere nella Capitale ma si attende la nomina del nuovo ds per entrare nel vivo della trattativa: resta il nodo economico. Sullo sfondo #Milan, #Juve e alcune società estere#Calciomercato… — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) May 8, 2024

Chi invece sembra destinato a lasciare Trigoria è Nicola Zalewski: l’esterno polacco ha estimatori sia in Italia che all’estero, e dalla sua cessione la Roma ricaverà tutta plusvalenza.

#Roma, per la prossima stagione #DeRossi vorrebbe almeno 5-6 rinforzi: un centrocampista di gamba, due terzini, due esterni e un attaccante. In uscita attenzione invece alle offerte per #Zalewski: il classe 2002 è molto stimato in #PremierLeague e da alcune società italiane… — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) May 8, 2024

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!