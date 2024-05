I Friedkin hanno scelto: sarà Ghisolfi il nuovo ds di una Roma competitiva ma sostenibile

AS ROMA NEWS – I Friedkin hanno scelto il prossimo direttore sportivo della Roma e si apprestano ad annunciarlo. E’ quanto rivela in questi minuti il portale Corrieredellosport.it: il francese Florent Ghisolfi è vicinissimo ad assumere la carica di ds giallorosso.

Nelle ultime ore sono arrivare conferme di ogni tipo da Nizza, club nel quale lavora attualmente il giovane dirigente transalpino. Dopo una lunga ricerca del profilo ideale per cominciare un nuovo progetto, i proprietari della Roma sono decisi: Ghisolfi è stato scovato dalla Retexo di Gould.

Il profilo ha trovato i favori dei Friedkin, ritrovando in lui i principi del modello che la proprietà vuole seguire in futuro: una Roma competitiva ma al tempo stesso anche sostenibile. La dirigenza giallorossa (i Friedkin e Souloukou) nelle ultime settimane ha incontrato due volte Ghisolfi: il modello di gestione e coordinamento del settore sportivo prospettato dal dirigente ha riscontrato consensi positivi da parte del club giallorosso, che ha apprezzato il ruolo avuto dal francese nella crescita prima del Lens, che ha riportato in Champions, poi del Nizza che adesso sta lottando per qualificarsi ai preliminari della prossima Champions.

I Friedkin questa volta hanno deciso di puntare su un vero direttore sportivo, a differenza di Tiago Pinto che in passato non aveva mai ricoperto questo ruolo, e hanno scelto Ghisolfi. L‘annuncio ufficiale è atteso nei prossimi giorni, contestualmente a quello del rinnovo di Daniele De Rossi.

Fonte: Corrieredellosport.it

