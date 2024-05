SVILAR: “Non mi aspettavo di arrivare a questo livello. Domani daremo il massimo. I rigori? Lo ho studiati…” (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Mile Svilar parla in conferenza stampa alla vigilia di Bayer Leverkusen-Roma, gara di ritorno delle semifinali di Europa League.

Queste le dichiarazioni del portiere serbo sulle possibilità che hanno i giallorossi di ribaltare il risultato dell’andata e raggiungere la finale di Dublino:

Ti aspettavi di arrivare a questo livello?

“Non me lo aspettavo dopo tanti mesi che non giocavo tanto. Però io faccio il mio lavoro come tutti e ora sta andando bene. Domani vogliamo fare una grande partita come squadra, tutti insieme”.

Come stai vivendo questo momento?

“Come ho detto, non me l’aspettavo. Il momento è arrivato anche grazie il mister. Sono felice ma non penso solo alle prestazioni individuali. Voglio vincere come squadra e questo dobbiamo fare”.

Ti cambia qualcosa avere giocatori diversi davanti quando costruisci da dietro?

“Sì, il mister mi chiede di giocare in un modo e io lo faccio. Sto rivedendo le partite e io devo ancora migliorare nell’impostazione da dietro. Si migliora con gli allenamenti. Penso che stiamo facendo bene e dobbiamo continuare a migliorare”.

Hai studiato i rigoristi del Bayer?

“Sì, ho guardato già la scorsa settimana perché possono esserci anche durante la partita. Poi domani rivedrò, non si sa mai cosa succede”.

Cosa ti spaventa più del Bayer?

“Sono molto veloci. Si conoscono da tempo, Xabi Alonso è qui da un anno e mezzo, si conoscono meglio. È una squadra forte, non perdono da 47 partite. Noi proveremo a fare il massimo domani”.

