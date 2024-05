Serie A nel caos: Roma, Juventus, Milan e Inter sfiduciano Casini

AS ROMA NEWS – Acque decisamente agitate nella nostra Serie A: le big del campionato hanno sfiduciato Lorenzo Casini, presidente della Lega.

Come riferito da Filippo Biafora, giornalista de Il Tempo, Roma, Juventus Inter e Milan hanno scritto una lettera in vista dell’incontro con Abodi all’interno della quale evidenziano che la posizione rappresentata da Casini non è condivisa e che non si sentono rappresentati da lui.

Il club giallorosso, in particolare, ha avuto più di un motivo di attrito con il presidente della Lega, manifestato anche con un comunicato ufficiale apparso giorni fa sul sito di riferimento.