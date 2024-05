XABI ALONSO: “Un gol può cambiare tutto, dobbiamo usare il dolore dell’anno scorso”, TAPSOBA: “La finale è un sogno, daremo il massimo”

NOTIZIE AS ROMA – Alle 13:30, alla BayArena, si è tenuta la conferenza stampa del Bayer Leverkusen con Xabi Alonso ed Edmond Tapsoba per il ritorno di Europa League contro la Roma. Queste le parole dei due protagonisti.

LE DICHIARAZIONI DI XABI ALONSO

Sulla gara di domani sera.

“La seconda partita è sempre pericolosa. Un gol può cambiare rapidamente la situazione e influenzarla, anche se arriviamo al ritorno con due gol di vantaggio. Dobbiamo essere concentrati fin dall’inizio”.

Che tipo di partita sarà?

“Domani sarà una partita top, con un’atmosfera top. È la semifinale di Europa League, sarà uno spettacolo. Ricordo ancora l’accoglienza dei tifosi sulla Bismarckstrasse l’anno scorso, è stato incredibile”.

L’eliminazione della scorsa stagione?

“Non abbiamo dimenticato il dolore dello scorso anno. Dobbiamo usare questa energia per poter festeggiare con i tifosi alla fine”.

LE DICHIARAZIONI DI EDMOND TAPSOBA

Cosa significherebbe per voi raggiungere la finale?

“Per noi significherebbe molto. Abbiamo sofferto molto dopo la gara di ritorno della passata edizione contro la Roma. Per noi sarebbe un sogno andare a Dublino e domani daremo il massimo”.

Come approccerete al match?

“Come sempre, presenteremo la nostra idea di gioco. Ogni partita è difficile, quindi affrontiamo ogni partita allo stesso modo. Questo è anche uno dei motivi per cui abbiamo avuto così tanto successo in questa stagione”.

