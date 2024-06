Calciomercato Roma, De Rossi suggerisce l’acquisto di Prati dal Cagliari

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Florent Ghisolfi ha messo sul tavolo i suoi nomi, Daniele De Rossi ha avanzato i propri suggerimenti. Se il ds sta scandagliando il mercato francese, il tecnico sembra più orientato su calciatori nostrani: oltre a Chiesa, Bellanova, Di Lorenzo e Daniele Maldini, l’ex capitano giallorosso ha suggerito l’acquisto di Matteo Prati.

Si tratta di un centrocampista centrale di 20 anni in forza al Cagliari che ha già esordito in nazionale U20 e che De Rossi ha allenato alla Spal, lanciandolo in prima squadra. I sardi avevano acquistato Prati due anni fa per 7 milioni di euro. Sotto la guida di mister Ranieri, Prati ha migliorato sensibilmente il suo rendimento in campo e ora il Cagliari valuta il giocatore 15 milioni di euro.

De Rossi ha suggerito a Ghisolfi l’acquisto del giovane mediano, e la Roma potrebbe presto aprire una trattativa inserendo qualche prodotto della Primavera per abbassare la richiesta degli isolani. Prati quest’anno ha giocato 26 partite con la maglia rossoblù, realizzando anche un gol e un assist.

Fonti: Corriere dello Sport / Transfermarkt.it

