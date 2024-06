Centravanti Roma, Ghisolfi ha scelto Kalimuendo: pronti 20 milioni di euro. Su Lukaku c’è anche il Milan

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Non sarebbe Jonathan David la prima scelta di Florent Ghisolfi per l’attacco della Roma, ma Arnaud Kalimuendo, 21 anni, attaccante del Rennes che il nuovo direttore sportivo giallorosso conosce molto bene.

Il centravanti ex PSG viene considerato da Ghisolfi un potenziale crack e per questo è pronto a scommetterci e a investire parte del budget che i Friedkin gli metteranno a disposizione per ristrutturare la rosa giallorossa, che tra giocatori in scadenza di contratto e prestiti non rinnovati verrà decisamente sfoltita.

Nel summit di mercato andato in scena ieri a Trigoria, Ghisolfi ha fatto presente al tecnico come la priorità sarà piazzare gli esuberi e tutti quei calciatori (Karsdorp, Smalling, Aouar, Zalewski) su cui il club non ha intenzione di puntare per i prossimi anni. L’attaccante però resta un’impellenza in casa Roma. Perso Lukaku, su cui si è fatto avanti anche il Milan con una richiesta di prestito (il Chelsea per il momento non apre a questa soluzione), Ghisolfi sa bene che la casella del centravanti andrà riempita al più presto e non si aspetteranno gli ultimi giorni di mercato come successe lo scorso anno.

Ecco perchè l‘assalto a Kalimuendo potrebbe partire molto presto. Il Rennes chiede 20 milioni di euro per lasciar partire il franco-congolese (per lui 15 gol in stagione), una cifra non troppo alta per un centravanti giovane che può aumentare sensibilmente la sua quotazione nei prossimi anni. Ghisolfi è pronto a scommetterci.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Messaggero / Gianlucadimarzio.com

