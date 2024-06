Chiesa sul mercato, De Rossi ci spera: primo sì del giocatore alla Roma

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Non è un intoccabile della nuova Juventus di Thiago Motta. Per Federico Chiesa sta per cominciare un’estate incandescente, e non per il caldo africano previsto nelle prossime settimane, ma per le voci di mercato che lo vedranno protagonista.

Il club bianconero, ricevute le priorità del nuovo tecnico, si prepara a mettere Chiesa in vetrina, consapevoli di quanto il loro attaccante sia appetibile sul mercato italiano ed estero. Ma Giuntoli non potrà esagerare con le richieste: Chiesa andrà in scadenza di contratto del 2025 e questo inciderà sul prezzo del suo cartellino. Per 25 milioni l’affare è possibile.

A Trigoria si sono resi conto che il colpo Chiesa è possibile. Ne hanno parlato ieri Daniele De Rossi, che stravede per l’attaccante, Florent Ghisolfi e Lina Souloukou, le tre anime che governano il club sotto la direzione di Dan e Ryan Friedkin. Le speranze di arrivare a dama con l’esterno offensivo della nazionale azzurra sono aumentate dopo che i giallorossi hanno incassato il sì del calciatore al trasferimento nella Capitale.

Chiesa è stuzzicato dall’ipotesi Roma nonostante la mancata qualificazione alla prossima Champions League. Pellegrini, Cristante, Mancini ed El Shaarawy (con cui eventualmente si alternerebbe nel 4-3-3 di De Rossi) hanno già cominciato l’opera di persuasione, trovando subito aperture da parte del ragazzo. Una prima buona notizia per chi spera di vedere Chiesa con Dybala nel tridente giallorosso del prossimo anno.

Fonti: Leggo / Corriere dello Sport / Gianlucadimarzio.com

