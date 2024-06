Roma all’assalto di Daniel Maldini

AS ROMA NEWS – La Roma fa sul serio con Daniel Maldini. Il figlio d’arte dell’ex capitano del Milan è finito nei radar dei giallorossi, con Daniele De Rossi che lo ha messo nella lista dei desideri per rinforzare l’attacco del prossimo anno. L’allenatore è rimasto impressionato dalle qualità del 22enne e vorrebbe lavorarci insieme.

Daniel Maldini, trequartista ed esterno offensivo che ama partire largo a sinistra, è un giocatore dal talento ancora non del tutto espresso. De Rossi è stato colpito dalla facilità con cui il giocatore del Monza, in prestito dal Milan, è in grado di saltare l’uomo, oltre alle capacità balistiche non indifferenti.

Quest’anno Maldini, con la maglia dei brianzoli, ha collezionato 18 presenze, 4 gol e 1 assist partendo quasi sempre dalla panchina e totalizzando 588 minuti giocati in stagione. Il trequartista è dunque un giocatore che deve ancora raggiungere la sua maturità calcistica: in grado di inventarsi la giocata da applausi, è ancora però troppo discontinuo. De Rossi è convinto di poterne tirare fuori il meglio e farlo esplodere in giallorosso.

Il Milan, proprietario del cartellino, non sembra intenzionato a fare muro e davanti a una buona offerta lo lascerà partire. Al momento la quotazione di Daniel Maldini si aggira intorno ai 3-4 milioni di euro. La Roma ha effettuato i primi sondaggi, ma non è la sola interessata al ragazzo: anche lo stesso Monza vorrebbe trattenerlo in Brianza acquistandolo a titolo definitivo, così come l’Atalanta, colpita dalle potenzialità del giocatore.

Fonti: Il Romanista / Gazzetta dello Sport / Transfermarkt.it

