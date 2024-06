Calciomercato Roma, Il Messaggero: “De Rossi trattiene Kumbulla, si allontana il riscatto di Llorente”

NOTIZIE AS ROMA – Kumbulla sì, Llorente…nì. Stando a quanto rivela l’edizione odierna de Il Messaggero (G. Lengua), Daniele De Rossi avrebbe avuto modo di parlare con Marash Kumbulla, di rientro a Trigoria dopo lo sfortunato prestito al Sassuolo (poi retrocesso) per dirgli che l’anno prossimo potrà restare alla Roma.

Il tecnico dunque sembra intenzionato a rivalutare il difensore albanese, che dopo le sciagurate prestazioni in neroverde ha bisogno di essere rilanciato. La scelta di trattenere Kumbulla però, scrive il quotidiano romano, avrebbe come primo effetto quello di allontanare il riscatto di Llorente.

La Roma infatti ha già Mancini, Ndicka e Smalling in rosa, e se a questi si aggiungerà anche Kumbulla la casella dei quattro centrali sarebbe già piena e l’acquisto di un quinto difensore potrebbe essere inutile. A meno che non arrivino offerte allettanti per l’albanese, in quel caso a Trigoria potrebbero cambiare i piani.

Fonte: Il Messaggero

