“ON AIR!” – PETRUZZI: “Nico Gonzalez o Chiesa, mi aspetto un colpo”, ROSSI: “Se siamo destinati a anni di sacrifici è meglio che ce lo dicano”, PRUZZO: “Celik e Angelino i terzini titolari? Svengo…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Giornata importante per la Roma quella di ieri, si è tenuta una riunione strategica dove erano presenti oltre a De Rossi e Ghisolfi anche Lina Souloukou, Maurizio Lombardo e alcuni responsabili finanziari del club. Da ieri soprattutto De Rossi avrà chiare le idee su quelle che saranno le strategie e il budget di mercato. Obiettivo Chiesa? Rispetto all’anno scorso non dovrai fare tutti questi affari in uscita entro il 30 giugno, a questo aggiungiamoci che tra Spinazzola, Rui Patricio, Lukaku, Azmoun, Sanches, Mourinho, la Roma risparmierà parecchio sugli ingaggi, e avrai più margine e più facilità ad arrivare a un obiettivo. E quindi si potrebbe ripartire con un mercato più aggressivo…”

David Rossi (Rete Sport): “L’incontro di ieri tra De Rossi e Ghisolfi? Che sorpresa…te credo, lavorano nello stesso posto… La sorpresa semmai è che si sono incontrati solo il 4 di giugno. Ma pure oggi si vedranno e parleranno, mi sembra una cosa normale… Ieri una serie di competenze si sono riunite per decidere le strategie presenti e future della Roma. Se questo potrà essere condizione sufficiente per garantire la competitività della Roma nel prossimo campionato e nel futuro questo non lo so. Se andremo incontro a anni di sacrificio, è meglio che questo tipo di scenario venisse reso noto all’ambiente a tutela di chi dovrà mettere in pratica questo tipo di discorso…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “I nostri giocatori non saranno titolari nell’Italia di Spalletti, ma comunque stanno lì… Mercato? Ogni anno la Roma un colpo lo fa. Vanno bene i giocatori di 20 anni, di prospettiva, però una bottarella io me l’aspetto…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “De Rossi deve partire dal 4-3-3. Io ho Dybala e me lo tengo stretto, ma mi devo costruire una squadra con lui e purtroppo anche una a prescindere da lui. Quando ho Dybala faccio un 4-2-3-1, quando non ho lui faccio un 4-3-3 e devo prendere i giocatori adatti a quel modulo. Il 4-3-3 visto all’inizio con De Rossi, specie dopo il piccolo richiamo atletico nella sosta della nazionale, a me era piaciuto molto… Io un colpetto me lo aspetto: o Nico Gonzalez o Chiesa…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Prati, Kalimuendo, Doig sono tutti calciatori molto giovani. Insieme a giocatori più esperti come Dybala, Cristante, Pellegrini, Mancini, faresti un mix che non so dove potrebbe portarci… Sento dire che il problema della Roma non sono i titolari ma le riserve, e secondo me non è così. Sono proprio i titolari che ci fanno arrivare sesti o settimi…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Prati è sicuramente un prospetto interessante. Il problema è la valutazione. Noi non abbiamo capito che budget avrà la Roma: se parti con 15 milioni per un prospetto, allora immagino che ne puoi spendere 30-40 per altri ruoli… Se la Roma prende Prati come colpo in prospettiva fa un bell’acquisto, se costruisci la squadra su di lui allora viene qualche dubbio…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Quello di Matteo Prati del Cagliari è un nome che ci può assolutamente stare…gli potresti dare Karsdorp in cambio, ma figurati se se lo prendono… Prati è uno che ha gamba, ha pure un bel tiro. Lo prederesti però per la panchina, mentre tu dovresti puntare su un centrocampista che ci faccia sognare. La Roma però deve pensare anche a un grande centravanti: Abraham è stato bocciato e Lukaku sembra destinato al Napoli. Non so come Ghisolfi distribuirà le risorse a disposizione. L’importante è avere l’idee chiare, speriamo si siano schiarite nel summit con De Rossi e Lina Souloukou…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Matteo Prati potrebbe essere un vice Paredes, a me piace, è un bel giocatore e potrebbe non essere male… Oggi Il Messaggero scrive che la Roma nel summit di mercato di ieri ha deciso di mollare Llorente e di trattenere Kumbulla…non capisco. Non so se ci sia una valutazione tecnica o economica dietro, ma magari dietro c’è qualcuno che ha voluto far trapelare apposta questa cosa, succede spesso con i procuratori… Belotti? Ho sentito dire delle cose terrificanti dalla Fiorentina e da Pradè, che l’errore più grande che ha fatto è stata la scelta del centravanti a gennaio, povero Belotti…”

Stefano Carina (Radio Radio): “La Roma sta cercando due terzini, un esterno destro che sia titolare e uno a sinistra che possa alternarsi con Angelino, ma che abbia caratteristiche fisiche diverse…Angelino è piccolino, in fase di marcatura lascia un po’ a desiderare e serve qualcuno di diverso. E poi serve una mezzala box to box. Davanti serve un esterno a sinistra titolare, e dall’altra parte c’è la coppia Dybala-Baldanzi. Ma io su Dybala, nonostante le rassicurazioni dell’entourage del calciatore, lascio un punto interrogativo: lì è il mercato a fare la differenza. Se arriva l’offerta di una squadra che fa la Champions, Dybala ci pensa. E poi c’è il centravanti. Ma per comprare il titolare, devi vendere Abraham e anche bene. E questo può essere un problema…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Se la Roma gioca a quattro, ha l’esterno di destra, che è Celik. Se gioca a cinque, ha Angelino. Ma sempre due gliene mancano… Angelino nella difesa a quattro è un problema vero. Ma nella Roma l’acquisto prioritario è il centravanti…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Ho sentito dire che la Roma con Celik a destra e Angelino a sinistra è a posto con i terzini, e stavo per svenire…Non ho capito bene il nuovo percorso, si svaria molto su nomi proponibili e improponibili, quando si capirà di più darò il mio giudizio. Non so cosa hanno in mente a Trigoria, se vogliono prendere giocatori anziani, di mezza età, o giovani. Aspetto le prime mosse. Se si parte da Angelino non sono tanto tranquillo. La squadra va rinforzata in maniera clamorosa, con giocatori titolatissimi. Se succede ci possiamo aspettare un passo in avanti, altrimenti non so che dire…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Io ho la sensazione che riscattando Angelino la Roma è andato incontro alle richieste dell’allenatore. A De Rossi piace il piede che ha…non è un giocatore fenomenale, ma per come lo ha utilizzato e per come ne ha parlato, lo vede come giocatore che può tornare utile. Anche giocando più avanti, con un altro terzino dietro su quella fascia…”

