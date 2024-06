Calciomercato Roma, De Rossi vuole Frattesi ma l’Inter chiude la porta: servono 45 milioni

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Davide Frattesi era uno dei così detti piani A del mercato dettato da Daniele De Rossi, considerato dal tecnico uno dei rinforzi ideali per la mediana giallorossa, troppo mono passo. Ma il giocatore ex Roma Primavera, scrive il portale Tuttosport.it, è destinato a restare solo un sogno del tecnico.

L’Inter neanche dodici mesi fa ha acquistato Frattesi dal Sassuolo in prestito con obbligo di riscatto: 27 milioni dopo i 6 già pagati l’estate scorsa (ci sono poi 5 milioni di bonus, ma bisognerà attendere il bilancio in chiusura il 30 giugno per capire la reale entità di quelli raggiunti). Di questi 33 milioni, quasi 10 (9,9), andranno alla Roma che nel 2017 aveva inserito fra le clausole della cessione al Sassuolo una percentuale sulla futura rivendita, stabilita al 30%.

E proprio la Roma nelle ultime settimane avrebbe fatto più di un pensierino su Frattesi che fra il 2014 e il 2017, dopo otto anni vissuti nel vivaio della Lazio, aveva giocato nel settore giovanile giallorosso. Ma l’Inter ha già fatto sapere di non voler cedere il centrocampista, ieri a segno con la Nazionale: per far vacillare i nerazzurri servirebbero 45 milioni, cifra irraggiungibile per i giallorossi.

Fonte: Tuttosport.it

