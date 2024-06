Dybala entra nel board di Feel Good Plus Srl: “Entusiasta di far parte di un progetto innovativo”

NOTIZIE AS ROMA – “Voglio sostenere la ricerca e lo studio per garantire un approccio scientifico al supporto degli atleti. Credo che questo software possa rappresentare il futuro nella gestione delle loro prestazioni, e sono entusiasta di far parte di un progetto tanto innovativo e ambizioso“.

Lo afferma Paulo Dybala, diventato membro del board di Feel Good Plus Srl, azienda italiana emergente nel mercato degli athlete management system (Ams) e creatrice del software Powerset, che propone un approccio innovativo nella gestione delle performance atletiche, già utilizzato da club e federazioni internazionali.

La partnership consentirà anche all’attaccante della Roma di presentarsi alla prossima stagione con ulteriori check circa la sua condizione atletica. Il sistema è progettato per integrare e analizzare complessi dati sulla salute fisica e le prestazioni degli atleti utilizzando modelli di intelligenza artificiale e machine learning. “Paulo è noto per i suoi straordinari successi sportivi, ottenuti grazie al talento alla dedizione – ha dichiarato il ceo di Powerset, Federico Genovesi -. L’esperienza, l’entusiasmo e la passione di Paulo rappresentano un valore aggiunto significativo per la nostra azienda“.

Fonte: Ansa