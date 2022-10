Calciomercato Roma: Depay in rotta col Barça si propone a Tiago Pinto, il gm prende tempo

AS ROMA NEWS – Occasione Memphis Depay per la Roma. L’attaccante olandese è in rotta con il Barcellona data la scarsa considerazione riposta in lui da Xavi e a gennaio le parti si diranno addio.

La stampa spagnola racconta di un nuovo ritorno di fiamma della Juventus, una pista da tenere in considerazione, ma l’entourage del giocatore, racconta oggi il portale Calciomercato.com, si è mosso su più fronti e ha sondato il terreno anche con la Roma.

Depay e Tiago Pinto hanno parlato a lungo durante la scorsa estate senza arrivare a un accordo. Ora i giallorossi hanno memorizzato quella che è una disponibilità del forte attaccante e faranno le loro valutazioni.

Nel mercato di gennaio la priorità sarebbe quella di rinforzare la batteria dei difensori ma un’occasione del genere può cambiare tutto. Memphis si propone, la Roma prende tempo.

Fonte: Calciomercato.com