“ON AIR!” – MAGNI: “La partita di stasera una delle più importanti dell’anno”, FERRAZZA: “Mou stranito per la festa di Elsha”, CORSI: “Nella Roma ci sono troppi se”, ROSSI: “Sarri ha già iniziato il piano preventivo”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Ieri Sarri sposta l’attenzione dalla sconfitta pesante con la Salernitana gridando al complotto. Ma Milinkovic-Savic viene ammonito sul 2 a 1, non viene mica espulso, la Lazio non stava in dieci, aveva tutto il tempo e il modo di recuperare…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Sarri dice che non può parlare, ma non capisco perchè. Se uno ha le prove di quello che dice, che problema c’è…chissà che vuole dire, forse che la Roma comanda il campionato e ruba partite a raffica… Comunque sono cose loro, noi pensiamo alla partita di stasera. Spinazzola? Non è mai stato decisivo, nella Roma ha fatto 5-6 partite da giocatore vero. Ricordate che la Juve lo mandò via per questioni fisiche? Mi sa che purtroppo…chissà, speriamo. Ma qua stiamo con troppi speriamo: speriamo che Spinazzola ritorni, che Zaniolo ritorni, che Dybala ritorni, che Wijnaldum ritorni…la Roma ha troppi se, non ha certezze, è questa la verità…”

David Rossi (Rete Sport): “Il Napoli ormai è campione d’Italia, questo è il primo titolo della giornata. Il secondo è che oggi scende in campo l’AS Roma contro il Verona ed è una gara molto delicata, basta guardare la classifica per capirlo. Sarà difficile stasera. Partita ancora più importante perchè già sappiamo che perderemo il derby domenica…il caccola (Sarri, ndr) ha già cominciato con il pianto preventivo… L’ammonizione di Milinkovic? Sono rimasto scandalizzato, per me era rosso diretto. Scandalo solo superato dal gol assegnato al Milan. Lì stiamo a livelli altissimi. Se quella partita finisce 2 a 2 è il più grosso furto della storia della Serie A…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Io già l’avevo vista così, ma penso che un po’ tutti dovrebbero rivalutare la sconfitta della Roma col Napoli della settimana scorsa. Lo dicono i numeri: il Napoli sta facendo 3-4 gol a tutti… Stasera mi aspetto una partita di sofferenza, la Roma è quella. E’ una squadra che ha questo tipo di caratteristiche, non mi aspetto uno 0 a 4 come potrebbe fare il Napoli. Ieri per inciso abbiamo perso un altro calciatore fino al 2023, al netto di come stava giocando, stai perdendo uno o due giocatori a partita. E’ vero che non capita solo alla Roma, ma un po’ a tutti, ma è una con cui fare i conti…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Per me la partita di stasera è una delle più importanti dell’anno, e metto in campo tutti, Smalling per primo. Vincere stasera dopo i risultati di ieri vale tre giornate. Anche per come ti puoi un minimo gestire nel derby… Capisco che c’è il Ludogorets, ma non riesco a non pensare solo a questa…”

Andrea Pugliese (Rete Sport): “La partita di stasera è sicuramente più importante di quella col Ludogorets. Dobbiamo essere onesti: in condizioni normali, il Ludogorets lo dovresti battere quattro a zero, e penso che finirà così perchè c’è troppa differenza. Mentre il Verona è una trasferta insidiosa, un campo pericoloso, un allenatore nuovo…Poi la Roma queste partite qua le affronta sempre in modo un po’ scivoloso… La partita di stasera è molto importante, e va giocata con l’undici titolare…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “E’ l’ennesima partita trappola quella di stasera. Sembra facile, ma in realtà partite facili non ce ne sono, nemmeno quando giochi contro l’ultima in classifica. La Roma non sembra una squadra sicura dei propri mezzi, e questo anche per via degli infortuni. La Roma è una squadra che ha bisogno di costanti verifiche, che spesso pecca in personalità e che non ha ancora trovato una giusta dimensione. Ma in caso di vittoria stasera ti ritroveresti in una situazione simpatica: sarebbe un quarto posto in linea con le ambizioni di inizio stagione. La Roma, lo ripeto, è stata costretta a giocare senza i calciatori presi in estate per rinforzarla. Mi aspetto che sia una settimana da Roma e da Mourinho…”

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport): “Ho chiesto conferme e mi hanno detto di sì, che Mourinho si è stranito per la festa di El Shaarawy. Tutto è stato fatto alla luce del sole, ma forse farla più avanti sarebbe stato meglio viste tutte le partite in programma sarebbe stato meglio. Io poi sono all’antica per me i giocatori dovrebbero essere a Trigoria chiusi e concentrati solo sulla squadra…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Io non mi aspetto chissà quale partita. Mi auguro che la Roma sia attenta a non cascare nella trappola, ma che sia ordinata e che abbia più qualità davanti. Zaniolo, Pellegrini e Abraham devono fare la differenza, altrimenti diventa dura. E io non penso che sarà una passeggiata…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Partita non facile per la Roma, il Verona si gioca molto e arriva da una serie lunga di sconfitte. La Roma però deve vincere, altrimenti diventa tutto complicato. Io penso che non possa più permettersi di perdere terreno, è una partita fondamentale…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Milinkovic? L’ammonizione è un’assurdità, ma non c’entra niente con il risultato. Può essere stato un errore non farlo giocare, anche se in molti abbiamo detto che la Salernitana si sarebbe potuta battere anche senza di lui. La Roma? Potrebbe scavalcare la Lazio. La partita non è facile, ma dipende solo dalla Roma. Non so quanto sarà stanca, se sarà stanca come la Lazio, rischia grosso… Il Verona di Bocchetti non ha ancora vinto, ma ha mostrato dei progressi. Se la Roma giocherà una partita importante, la vince. Altrimenti rischia…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Sarri dice che se parla lo squalificano sei mesi? E’ omessa denuncia. Parla, altrimenti detto così significa tutto e significa nulla. Altrimenti sei uno da bar…La Roma? Vediamo la prestazione di alcuni giocatori. Partita non semplice. Mi sembra il campionato scozzese: c’è una squadra più forte di tutte, e poi dietro può succedere di tutto…”

Redazione Giallorossi.net

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!