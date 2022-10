Lazio, Immobile prova il recupero lampo: “Io in campo al derby? Speriamo…” (VIDEO)

AS ROMA NOTIZIE – Ciro Immobile sta tentando un recupero lampo per il derby di domenica prossima contro la Roma.

L’attaccante aveva accusato un brutto infortunio muscolare nella partita casalinga pareggiata con l’Udinese, e il suo rientro era stato stimato in 5-6 settimane.

Immobile però sta cercando di bruciare le tappe e questa mattina sta svolgendo nuovi controlli alla Paideia per capire come sta il muscolo lesionato.

L’attaccante, intercettato dai microfoni dei giornalisti presenti, si è detto possibilista su un suo ritorno in campo per il derby: “Come sto? Eh…bene. Se ce la faccio per domenica? Speriamo…”